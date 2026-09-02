بعد أشهر من ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة اللبنانية نور إلى الظهور مجدداً، في أول حضور لها عبر منصات التواصل منذ وفاة زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي، في مارس الماضي.

وجاء ظهور نور من خلال مجموعة صور حديثة، نشرتها خبيرة التجميل مونيكا ريمون عبر الحساب المشترك مع الفنانة اللبنانية على «إنستغرام»، لتعيد نور التواصل مع جمهورها بعد أشهر من الابتعاد عن الأضواء.

إطلالة نور اللبنانية تخطف الأنظار

ظهرت نور في الصور بإطلالة يغلب عليها اللون الأسود، مع اعتماد مكياج بدرجات ترابية، إلى جانب تسريحة شعر مموجة، في ظهور اتسم بالهدوء والبساطة.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين، الذين حرصوا على التعبير عن محبتهم للفنانة اللبنانية وتقديم رسائل الدعم والمساندة لها، فيما شارك عدد من نجوم الفن في التعليقات متمنين لها الصبر والقوة.

وكان يوسف أنطاكي، زوج الفنانة نور، توفي في 2 مارس 2026، بعد معاناة استمرت نحو عامين مع مرض عضال، لتبتعد نور عقب وفاته نسبياً عن الأضواء ومنصات التواصل الاجتماعي.

آخر أعمالها

وعلى الصعيد الدرامي، كان مسلسل «جودر 2» آخر ظهور للفنانة نور اللبنانية، ضمن موسم رمضان 2025، إذ شاركت في بطولة العمل إلى جانب ياسر جلال، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز وآخرون، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.