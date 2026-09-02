يخوض الفنان حمزة العيلي تجربة درامية جديدة خلال موسم رمضان 2027، من خلال تجسيد شخصية العالم والمفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود، في مسلسل يتناول سيرته، تحت قيادة المخرجة كاملة أبو ذكرى، في تجربة يصفها العيلي بأنها واحدة من أصعب المحطات الفنية في مشواره.

وقال حمزة العيلي، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن اختياره لتجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود وضعه أمام واحدة من أكثر التجارب صعوبة في مشواره الفني، خاصة أن الراحل لا يزال حاضرًا بقوة لدى الجمهور، لافتًا إلى أن لقاءاته وفيديوهاته ما زالت تحظى بمتابعة واسعة حتى اليوم، هو مايمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له.

دراسة الشخصية

وأوضح العيلي أنه بدأ بالفعل مرحلة التحضير للشخصية من خلال مشاهدة عدد كبير من التسجيلات واللقاءات الخاصة بالدكتور مصطفى محمود، بهدف الاقتراب من تفاصيله الإنسانية وطريقة حديثه وحضوره أمام الكاميرا.

وأشار الفنان المصري إلى أنه يسعى إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على السمات المعروفة للشخصية الحقيقية، وإضافة رؤيته الخاصة بما يتناسب مع المعالجة الدرامية للعمل، مؤكدًا حرصه على تقديم الدور بالشكل الذي يليق بمكانة مصطفى محمود.

خالد النبوي ضمن ترشيحات تجسيد الشخصية

وأكد حمزة العيلي أن الاستقرار عليه لتقديم شخصية الدكتور مصطفى محمود جاء بعد ترشيح عدد كبير من الفنانين للدور، من بينهم الفنان المصري خالد النبوي، قبل أن يحسم صناع العمل اختيارهم لصالحه.

استعدادات مسلسل «مصطفى محمود»

وفي السياق نفسه، يواصل فريق مسلسل «مصطفى محمود» التحضيرات الخاصة بالعمل، إلى جانب إجراء المعاينات النهائية لمواقع التصوير، تمهيدًا لانطلاق عمليات التصوير خلال شهر سبتمبر الجاري.

وكان حمزة العيلي لفت الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضي، بعدما حظي دوره في مسلسل «حكاية نرجس» بإشادات واسعة، في عمل شارك في بطولته إلى جانب ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تامر نبيل وآخرون، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء.