أبدى الإعلامي المصري توفيق عكاشة استعداده لاستضافة المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وتقديم الرعاية لها لمدة 45 يوماً، عقب الأزمة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وقال عكاشة، في منشور عبر حسابه الرسمي على «X»: شيرين تعد من المطربات اللاتي لا يتكررن، مؤكداً أنه يكن لها الحب والاحترام، وأنه سيظل مؤمناً بموهبتها الكبرى، ومستعد لدعمها والوقوف إلى جانبها بكل قيم ومبادئ وأخلاق، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موهبتها الفنية.

استضافة 45 يوماً

وأضاف عكاشة أنا على استعداد لاستضافه شيرين لمدة 45 يوماً، وتقديم الرعاية اللازمة لها، للحفاظ على موهبة فنية نادر تكرارها.

التهاب رئوي

وأصيبت شيرين أخيراً بالتهاب رئوي حاد عاودها مجدداً، بعد أن تأخرت في تلقي العلاج، بحسب ما أكده مصدر مقرب منها سابقاً، كما نقلت أخيراً إلى المستشفى.