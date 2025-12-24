نفت مصادر مقربة من النجمين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود أي خلافات أو انفصال بينهما، بعد حذف الفنانة جميع صورها مع زوجها بشكل مفاجئ.

نفي شائعات الانفصال

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية أن الثنائي يعيشان حياتهما بهدوء داخل منزلهما، بعيداً عن أي ضغوط إعلامية، وينشغلان حالياً بعائلتهما ومشاريعهما الفنية دون أي مشكلات.

أحمد حلمي ومنى زكي.

أحدث أعمال منى زكي

يعرض حالياً للفنانة منى زكي فيلم «الست»، في جميع السينمات بالوطن العربي، ويتناول السيرة الذاتية وأسراراً جديدة في حياة أم كلثوم، وجمع العمل محمد فراج، وسيد رجب، وأحمد خالد صالح، وغيرهم.

ضيوف شرف فيلم «السِّت»

شهد الفيلم مشاركة عدد من نجوم الصف الأول كضيوف شرف، من بينهم كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، أحمد حلمي، عمرو سعد، آسر ياسين، أمينة خليل، أحمد أمين، إضافة إلى مشاركة الفنان طه دسوقي.

أحدث أعمال أحمد حلمي

يواصل أحمد حلمي تصوير فيلمه الجديد بعنوان «أضعف خلقه»، بمشاركة الفنانة التونسية هند صبري، في أول تعاون بينهما، والعمل تحت قيادة المخرج عمر هلال.