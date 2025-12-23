كشف الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز أسباب اختياره للمشاركة في فيلم «طلقني»، مشيرًا إلى أن ما جذبه هو فكرة الفيلم وطريقة تقديم السيناريست أيمن بهجت قمر للقضايا الاجتماعية بطريقة بسيطة وسهلة الاستيعاب، تعكس ما يحدث في كل بيت.

تكرار التعاون

وأكد كريم في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن تكرار تعاونه مع الفنانة دينا الشربيني جاء بعد نجاح فيلمهما الأخير «الهنا اللي أنا فيه»، حيث لاقت الكيمياء بينهما استحسان الجمهور، ما دفع الشركة المنتجة لإعادة التجربة بنفس فريق العمل والإخراج والتأليف.

وأضاف كريم محمود عبدالعزيز أن العثور على ثنائي فني يحقق هذا النجاح ليس بالأمر السهل، ويشكل عاملًا مهمًا في صدى الفيلم لدى الجمهور.

كريم محمود عبدالعزيز.

أسباب الانفصال

وحول أسباب الانفصال بين الأزواج، شدد كريم على أن لكل علاقة ظروفها الخاصة، ولا يمكن تعميم سبب واحد، مشيرًا إلى أن كل زوجين لهما تفاصيل حياتية لا يستطيع الآخر فهمها تمامًا.

كريم محمود عبدالعزيز.

موعد طرح الفيلم

ويعرض فيلم «طلقني» في دور العرض السينمات المصرية غداً (الأربعاء)، ويجمع العمل بجانب كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني كلا من باسم سمرة، حاتم صلاح، دنيا سامي، محمود حافظ، محمد محمود، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد وعلاء مرسي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.