أظهرت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Nutrients أن تناول الفول السوداني وأنواعاً من المكسرات بشكل منتظم يمكن أن ينعكس إيجاباً على جودة النوم، في نتيجة لافتة تضيف بعداً جديداً لأهمية دمج هذه الأغذية ضمن النظام الغذائي اليومي. وشملت الدراسة طلاب مدارس وجامعات خضعوا لنظام غذائي غني بالفول السوداني والمكسرات والبروتينات النباتية والعناصر الدقيقة المفيدة للصحة، حيث تمت متابعة جودة نومهم لعدة أسابيع قبل بدء النظام وبعد تطبيقه.

وبحسب النتائج، بدا النظام الغذائي للمشاركين أكثر توازناً في الأيام التي تناولوا فيها المكسرات، كما تحسنت جودة نومهم بشكل ملحوظ، وظهر ذلك في الشعور براحة أكبر عند الاستيقاظ وانخفاض مستويات الإرهاق الصباحي. وتدعّم هذه النتائج تحليلات أجريت على تجارب سريرية سابقة لدى البالغين، إذ وجد الباحثون ارتباطاً واضحاً بين تناول الجوز وتحسن جودة النوم، بينما أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول الجوز في المساء قد يساعد على سرعة الدخول في النوم وزيادة مستويات الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي في الجسم.

ورغم هذه الفوائد، يؤكد الباحثون أن المكسرات ليست علاجاً مباشراً للأرق، لكنها عنصر بسيط وفعّال يمكن دمجه في نمط الحياة الصحي لتحسين النوم وتعزيز التوازن الغذائي العام. ويشير خبراء الصحة إلى أن المكسرات تُعد من الأغذية المهمة لما تحتويه من بروتينات ومغنيسيوم وفيتامينات ومضادات أكسدة، وهي عناصر أساسية لصحة الجسم والقلب والجهاز العصبي.

وتفتح هذه النتائج الباب أمام اعتماد المكسرات كخيار غذائي يعزز نمط حياة صحياً، ويدعم جودة النوم بوسيلة طبيعية ميسورة التكلفة.