سجل إجمالي استخدام بطاقات الائتمان المقومة بالدينار خلال عام 2025 نحو 5.3 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.6 مليار دينار في 2024، بزيادة تقارب 638 مليون دينار ونمو يبلغ 13.7%.



وتظهر البيانات، التي تستند إلى بنك الكويت المركزي، أن هذا الارتفاع تحقق عبر جميع أرباع العام الماضي مقارنة بالفترات المناظرة من 2024، ما يؤكد أن النمو لم يكن ظرفياً أو مرتبطاً بموسم واحد، فقد بلغ الإنفاق في الربع الأول 2025 نحو 1.2 مليار دينار مقابل 1.05 مليار دينار، وارتفع في الربع الثاني إلى نحو 1.26 مليار دينار مقابل 1.12 مليار دينار، ثم سجل الربع الثالث أعلى مستوى عند نحو 1.43 مليار دينار مقابل 1.26 مليار دينار، قبل أن يستقر في الربع الرابع عند 1.37 مليار دينار مقابل 1.21 مليار دينار.



ويعد الربع الثالث ذروة النشاط السنوي، وهو نمط موسمي منطقي يرتبط بارتفاع السفر الخارجي والعطلات الصيفية وزيادة الإنفاق السياحي، بينما يعكس استمرار قوة الربع الرابع تأثير مواسم التسوق والعروض ونهاية العام، ما يدل على أن العوامل الموسمية عزّزت الاتجاه الصاعد، لكنها لم تكن السبب الوحيد فيه.