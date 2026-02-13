يتجه تحالف «أوبك بلس» إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتباراً من أبريل القادم، في إطار استعداده لذروة الطلب في فصل الصيف، مع دعم التوترات الأمريكية الإيرانية أسعار النفط، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.



وذكرت المصادر أن القرار لم يُتخذ بعد، لكن الأعضاء يميلون إلى استئناف زيادة الإنتاج في الاجتماع المقرر عقده مطلع مارس، على أن تستمر المحادثات بين الدول الأعضاء في الأسابيع التي تسبق الاجتماع.



يُذكر أن الدول الأعضاء رفعت حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2025، وعلقت الزيادات الإضافية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، بسبب انخفاض الطلب الموسمي.