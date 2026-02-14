قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا إنها تتفق مع دعوات الولايات المتحدة لإصلاح نظام التجارة العالمي قبل عقد اجتماع مهم للمنظمة في الكاميرون الشهر القادم.

وفي العام الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا فرض بموجبه رسوما جمركية تتراوح بين 10 و41% على واردات واشنطن من عشرات الدول.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكما بشأن قانونية هذه الرسوم.

وقالت إيويالا في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم (السبت): «قد لا تعجبنا هذه الإجراءات (الرسوم الجمركية الأمريكية)، لكن علينا إدراك ضرورة إصلاح أمور كثيرة تتعلق بنظام التجارة العالمي».

وأضافت «النظام صامد، لكنه ليس قويا، لذلك علينا تعزيزه عبر إجراء الإصلاحات اللازمة، وهذا ما نعمل عليه في منظمة التجارة العالمية»، لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.