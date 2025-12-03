نقيب الموسيقيين في لبنان لـ «عكاظ»: لا صحة لإقامة فيروز في شقة إسكان

حسم فريد بو سعيد، نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، الجدل حول الشائعات التي انتشرت عن إقامة فيروز في شقّة إسكان ومعاناتها من ضائقة مالية بعد وفاة نجلها زياد الرحباني، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا ولا أساس لها من الصحة.

حقيقة إقامتها في شقة إسكان

نفى فريد بو سعيد، في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، مزاعم إقامة فيروز في شقة إسكان، مؤكدًا أنها تعيش في منزل فخم بمنطقة راقية وتحظى بحياة مستقرة ومميزة.

مناشدة بعدم الانسياق وراء الشائعات

ودعا فريد بو سعيد إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، محذرا من تصديق أي أقاويل غير رسمية من الأسرة أو النقابة حول حياة المطربة فيروز.

آخر ظهور لـ فيروز

وكان آخر ظهور للسيدة فيروز، التي نادرًا ما تظهر أمام الكاميرات، خلال تلقيها العزاء في نجلها الراحل زياد الرحباني في 26 يوليو الماضي.

وشهد العزاء حضورًا لافتًا لعدد من أفراد العائلة والمقربين، بينما أثار ظهورها في هذه اللحظة الإنسانية تعاطفًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.