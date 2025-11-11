وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، كما كلّف السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.
يأتي هذا التوجيه الرئاسي بعد تعرض الفنان محمد صبحي (82 عاماً) لوعكة صحية شديدة مساء الأحد 9 نوفمبر 2025، داخل منزله بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث شعر بدوخة شديدة وتشنجات وترجيع، مما استدعى نقله فوراً إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وإدخاله غرفة العناية المركزة للملاحظة الدقيقة.
وأفادت مصادر طبية مقربة بأن حالة الفنان غير مستقرة تماماً حتى الآن، ويخضع لفحوصات مكثفة لتحديد أسباب الأزمة، مع تحسن طفيف في الأعراض.
السيسي يوجه بمتابعة حالة الفنان محمد صبحي
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.
The Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi directed the Deputy Prime Minister and Minister of Health and Population Dr. Khaled Abdel Ghaffar to monitor the health condition of the great artist Mohamed Sobhi and to provide all necessary medical support to ensure comprehensive healthcare.
According to a statement issued by the Ministry of Health, El-Sisi also tasked with preparing a detailed report on the artist's health condition and continuously monitoring his status.
This presidential directive comes after the artist Mohamed Sobhi (82 years old) suffered a severe health crisis on the evening of Sunday, November 9, 2025, at his home on the Cairo-Alexandria Desert Road, where he experienced severe dizziness, convulsions, and vomiting, necessitating his immediate transfer to a private hospital in the Sixth of October City and his admission to the intensive care unit for close observation.
Medical sources close to the situation reported that the artist's condition remains completely unstable at this time, and he is undergoing intensive examinations to determine the causes of the crisis, with slight improvement in symptoms.