وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، كما كلّف السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.
يأتي هذا التوجيه الرئاسي بعد تعرض الفنان محمد صبحي (82 عاماً) لوعكة صحية شديدة مساء الأحد 9 نوفمبر 2025، داخل منزله بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث شعر بدوخة شديدة وتشنجات وترجيع، مما استدعى نقله فوراً إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وإدخاله غرفة العناية المركزة للملاحظة الدقيقة.
وأفادت مصادر طبية مقربة بأن حالة الفنان غير مستقرة تماماً حتى الآن، ويخضع لفحوصات مكثفة لتحديد أسباب الأزمة، مع تحسن طفيف في الأعراض.