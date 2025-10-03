في جناح تعليم جدة يلتقي اللون بالتقنية ويجتمع الوفاء بالإبداع حيث تعرض بعد غد الأحد أعمال المعلمين والمعلمات في المعرض الفني المصاحب لمعرض الشرق الاوسط للتعليم والتدريب في نسخته السادسة، لوحات تنبض بالمعنى وألوان تنسج رسائل العطاء والانتماء لتؤكد أن المعلم ليس ناقلاً للعلم فحسب بل فنان يرسم ملامح المستقبل في وجدان الأجيال

ويأتي المعرض هذا العام بطابع تقني مبتكر إذ تتحول بعض الأعمال التشكيلية إلى لوحات ناطقة ومتحركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تجربة تفاعلية تثري الزائر وتفتح آفاقاً جديدة امام العلاقة بين الفن والتعليم

ويشارك في هذا الحدث نخبة من معلمي ومعلمات التربية الفنية الذين جسدوا قيم الوفاء للمعلم بريشة الإبداع وهم: حسن الزهراني بدور الغامدي ريم القحطاني هنادي فرحات فريال الشهري رانية الحربي ماجد الغامدي مهدي عقيلي زاهد سيامك حاتم فلمبان أحمد شويل ثامر رباط عبدالعزيز سندي طاهر فاروق خالد الزهراني حياة الغامدي مها الصحفي ميرفت باسودان أروى المرتضى منال ميرزا، سمر القحطاني.

وأكد المشرف التربوي حسن الحسين الزهراني أن المعرض يمثل احتفاء بيوم المعلم العالمي إذ تتجلى فيه رسالة التعليم في صورة فنية بديعة تعكس شكراً صادقاً للمعلم على دوره في بناء الإنسان والوطن.

أما المشرفة التربوية ريم القحطاني فأوضحت أن ادخال البعد التقني أضاف للمعرض روحاً جديدة حيث تتحول اللوحات إلى أعمال تفاعلية تزيد من أثرها لدى الزوار وتجسد التكامل بين الفن والتعليم والتقنية الحديثة.

ومن جانبها شددت المشرفة بدور الغامدي على أن المشاركة تعكس إيمان المعلمين والمعلمات بأن الفن جزء أصيل من رسالة التعليم، فيما رأت المشرفة هنادي فرحات أن جناح تعليم جدة سيكون محطة مميزة للزوار تجمع بين الفكرة التربوية واللمسة الجمالية.

واختتمت المشرفة فريال الشهري مؤكدة أن الأعمال جاءت ثمرة جهد جماعي وروح عالية، وأن ما يقدمه المعلمون والمعلمات ليس مجرد لوحات فنية بل رسائل إنسانية ووطنية خالدة.