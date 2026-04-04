أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف حزمة دعم كبرى لصالح المواطنين، وذلك بخفض سعر البنزين بمقدار 80 روبية للتر، ليصبح 378 روبية بدلاً من 458 روبية، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء أوف باكستان اليوم.



وتأتي هذه الخطوة لدعم سائقي الدراجات النارية ومركبات شحن البضائع وحافلات الركاب.



تقشّف وتضامن



وفي خطوة تهدف إلى التقشف والتضامن مع المواطنين، أعلن رئيس الوزراء أن جميع أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي سيتنازلون عن رواتبهم للأشهر الستة القادمة، للمساهمة في توفير أموال إضافية للإجراءات الخاصة بإغاثة أبناء الشعب.



وأوضح شهباز شريف أن البلاد تمر بظروف عسيرة؛ بسبب الحرب في منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط حول العالم.



دعم المواطنين



ونقلت الوكالة عن شريف قوله في خطاب متلفز: "إن سعر البنزين المخفض الجديد سيبقى ثابتاً طوال الشهر القادم، وذلك عبر خفضه بواقع 80 روبية".

وأضاف شريف: "إن الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم ستعمل معاً في حشد أكبر قدر من الموارد لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، لا سيما تلك الناجمة عن النزاع الدائر في الشرق الأوسط".



وأعلن رئيس الوزراء تخصيص دعم لقطاع النقل، يشمل منح 100 روبية عن كل لتر لمالكي الدراجات النارية ومركبات البضائع والنقل العام، إضافة إلى دعم شهري قدره 70 ألفاً للشاحنات الصغيرة، و80 ألفاً للشاحنات الكبيرة، و100 ألف روبية لحافلات الركاب.