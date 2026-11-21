كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تعثر مشروعين دراميين تاريخيين كانا ضمن خططها الفنية، إذ كانت تستعد لتجسيد شخصيتي الملكة حتشبسوت وشجر الدر، قبل أن تتوقف خطط تنفيذ العملين بسبب ارتفاع الميزانيات المطلوبة لإنتاجهما.

شخصيتان تاريخيتان لم تريا النور

واستعادت إلهام شاهين تفاصيل المشروعين خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أنها كانت مرشحة لتقديم الشخصيتين، وأن الكاتب الراحل يسري الجندي أعد 30 حلقة لأحد العملين، إلا أن ارتفاع تكلفة إنتاج الدراما التاريخية أدى إلى عدم استكمال المشروعين.

تكلفة الإنتاج وراء وقف المشروع

وأشارت الفنانة إلى أن طبيعة الأعمال التاريخية وما تتطلبه من إمكانات وتجهيزات خاصة تفرض ميزانيات ضخمة، وهو ما شكل عائقاً أمام تنفيذ العملين رغم وجود سيناريو مكتوب لأحدهما.

وعلى مستوى السينما، تستعد إلهام شاهين للظهور في فيلمين جديدين، أولهما «الحافي»، الذي أسدل فريقه الستار على تصوير مشاهده أخيراً، بمشاركة مجموعة من الفنانين من بينهم عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي وأحمد بدير ورانيا فريد شوقي وآخرون، والعمل من تأليف محمد الغيطي وإخراج مازن الجبلي.

وفي الوقت نفسه، تواصل إلهام شاهين العمل على فيلم «حين يكتب الحب»، تمهيداً للانتهاء من تصوير دورها، ضمن تجربة سينمائية ذات طابع عربي تجمع عدداً من النجوم من جنسيات مختلفة.

ويشهد الفيلم مشاركة معتصم النهار، إلى جانب أحمد الفيشاوي وسوسن بدر وجميلة عوض وشيري عادل ومحسن محيي الدين والسورية سارة بركة، فضلاً عن إلهام صفي الدين ونانسي صلاح وشريف حافظ وآخرين. ويحمل العمل توقيع سجى محمد في التأليف، ومحمد هاني في الإخراج.