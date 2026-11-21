كشف الفنان المصري تامر هجرس عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، بعدما خضع لعملية جراحية في الركبة بألمانيا، أعقبها بدء برنامج علاجي وتأهيلي لاستعادة عافيته، مؤكداً أن عودته إلى مصر ستكون خلال أسبوع، بعد الانتهاء من المرحلة الحالية من العلاج.

جراحة في الركبة



وبدأت حالة الجدل حول الوضع الصحي للفنان بعدما نشر صوراً له من داخل أحد المستشفيات عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»، مكتفياً بالتعليق عليها بعبارة «الحمد لله»، دون الكشف عن طبيعة الوعكة التي تعرض لها، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعيه وتفاعلهم برسائل الدعم والدعاء له بالشفاء. ومن جانبه، أوضح هجرس في تصريحات صحفية محلية، أنه خضع لجراحة في الركبة، ويواصل حالياً جلسات العلاج الطبيعي ضمن مرحلة التعافي، مشيراً إلى أنه يقضي فترة العلاج في ألمانيا، على أن يعود إلى مصر بعد أسبوع.

فيلم جديد مع محمد سعد



وعلى الصعيد الفني، يرتبط اسم تامر هجرس بفيلم «عيلة دياب ع الباب»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد سعد، بمشاركة غادة عادل وهيدي كرم ودنيا سامي ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعماله



يعود آخر ظهور لتامر هجرس إلى فيلم «جوازة توكسيك»، الذي جمعه بليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد أنور وملك قورة، ضمن عمل كوميدي دارت أحداثه حول مجموعة من المواقف والمفارقات المرتبطة بالعلاقات الزوجية والعائلية، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أما في الدراما التلفزيونية، فكانت مشاركة تامر هجرس الأخيرة عبر مسلسل «فخر الدلتا»، الذي خاض به موسم رمضان الماضي لعام 2026، ضمن فريق عمل ضم الفنان أحمد رمزي وعدداً من النجوم، وتولى إخراجه هادي بسيوني.