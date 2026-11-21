أثار تأجيل حفل الفنان ماجد المهندس، الذي كان مقرراً إقامته في العاصمة بغداد، موجة من الغضب والاستياء بين جمهوره، وسط تساؤلات بشأن مصير الحفل واحتمالات إلغائه، الأمر الذي دفع الشركة المنظمة إلى إصدار بيان توضيحي كشفت خلاله موقفها من إقامة الحفل والموعد المرتقب لاستئنافه.

وأكدت الشركة أن الحفل لا يزال قائماً ولم يلغ، مشيرة إلى أن الإعلان عن الموعد الجديد سيتم خلال اليومين المقبلين، وذلك رداً على حالة الجدل التي صاحبت قرار التأجيل، وما تبعه من مطالبات بتوضيح مصير الفعالية.

استرداد التذاكر أو الاحتفاظ بها

ووضعت الشركة المنظمة حاملي التذاكر أمام خيارين للتعامل مع قرار التأجيل؛ إذ يمكن للراغبين في عدم انتظار الموعد الجديد استرداد قيمة تذاكرهم، بينما يحق لمن يرغبون في حضور الحفل الاحتفاظ بها واستخدامها عند تحديد التاريخ البديل، مؤكدة إتاحة الخيارين أمام الجمهور.

وعكة صحية وراء التأجيل

ويأتي تأجيل الحفل بعد تعرض ماجد المهندس لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، ما دفع إدارة أعماله إلى تعليق ارتباطاته الفنية وحفلاته لحين الاطمئنان على حالته الصحية، وهو ما انعكس على موعد حفله المرتقب في بغداد.

تطورات حالته الصحية

وعلى صعيد آخر، كشف الشاعر فائق حسن، مدير أعمال ماجد المهندس، في تصريحات صحفية محلية، عن خضوعه لعملية قسطرة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، مؤكداً تجاوزه مرحلة الخطر، مع استمرار وجوده في العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

وأوضح حسن أن الحالة تسير بصورة مطمئنة عقب التدخل الطبي، فيما يواصل الفريق المعالج متابعة وضعه، وسط دعوات جمهوره ومحبيه بالشفاء العاجل.