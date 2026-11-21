لفت روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأنظار خلال حفل ختام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما ظهر على السجادة الحمراء مرتدياً بدلة سوداء، وقدم مجموعة من الحركات الطريفة أمام المصورين، في ظهور غير تقليدي أثار دهشة المتابعين.

روبوت يتفاعل مع أجواء المهرجان

وتفاعل الروبوت مع المصورين، متوقفاً أمام عدسات الكاميرات لالتقاط الصور، ومستعرضاً حركات وإيماءات طريفة حاكى بها ظهور نجوم الفن خلال المهرجانات والفعاليات السينمائية.

وأضاف ظهوره لمسة مختلفة إلى حفل الختام، الذي شهد مشاركة عدد من نجوم الفن وصناع السينما، في مشهد جمع بين التكنولوجيا والأجواء السينمائية.

لقطة تجمع الروبوت بحسين فهمي

وفي إحدى اللقطات، ظهر الروبوت إلى جوار الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو يحيي الحضور والصحفيين، في مشهد لافت اهتمام الحاضرين.

تفاصيل الدورة الـ 47

يشار إلى أن الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي امتدت على مدار عشرة أيام، واختتمت في 20 نوفمبر لعام 2026، بمشاركة سينمائية دولية واسعة تمثلت في عرض 145 فيلماً من 64 دولة.

وتضمن البرنامج المصاحب للمهرجان سلسلة من الندوات واللقاءات الحوارية والجلسات النقاشية، التي ناقشت قضايا سينمائية متنوعة، واستعرضت تجارب عدد من صناع الأفلام، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطورات الصناعة.

تكريمات الدورة الـ 47

وضمت قائمة المكرمين خلال الدورة عدداً من الأسماء البارزة في السينما المصرية والعربية والدولية، من بينهم آسر ياسين ومدحت العدل وسعيد الشيمي وأنطوان زند، إلى جانب المخرج المغربي نبيل عيوش، احتفاءً بتجاربهم وإسهاماتهم في صناعة السينما.