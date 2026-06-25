أثارت الفنانة والإعلامية هبة الحسين حالة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما خرجت عن صمتها للرد على الأنباء والتكهنات التي انتشرت عقب إعلان زواجها، والتي تناولت جوانب مختلفة من حياتها الشخصية والمهنية، من بينها اعتزال العمل الإعلامي والفني.

اعتزال نهائي

وحسمت الحسين الجدل بشكل قاطع، مؤكدة أن كل ما تم تداوله حول اعتزالها لا يمت للحقيقة بصلة، وأنها لم تتخذ أي قرار من هذا النوع.

وقالت «فوجئت بانتشار هذه الأنباء على نطاق واسع، رغم أنه لم يصدر عني أي تصريحات تشير إلى نيتي التوقف عن العمل أو الابتعاد عن الساحة الإعلامية، مؤكدة أنها لا تزال مرتبطة بمشاريع مهنية عديدة تعمل عليها خلال الفترة الحالية».

وأضافت: «شغفي بالإعلام والفن لا يزال قائمًا، والزواج لن يكون سببًا في التخلي عن مسيرتي المهنية التي بذلت سنوات طويلة من الجهد لبنائها وتطويرها».

مرحلة جديدة

ومن خلال سلسلة مقاطع مصورة شاركتها عبر حسابها الرسمي على «سناب شات»، تحدثت الحسين بصراحة عن المرحلة الجديدة التي تعيشها، معبرة عن امتنانها الكبير لكل من شاركها فرحتها وحرص على تقديم التهاني والدعوات لها بمناسبة زواجها.

وأكدت الحسين أن حجم التفاعل الذي صاحب إعلان زواجها كان أكبر مما توقعت، مشيرة إلى أنها تلقت آلاف الرسائل والتعليقات التي حملت كلمات المحبة والدعم، الأمر الذي ترك لديها أثرًا كبيرًا وجعلها تشعر بالسعادة والامتنان.

وأوضحت أن المشاعر التي عاشتها خلال الأيام الماضية كانت استثنائية، خصوصا مع الكم الكبير من التهاني التي وصلتها من مختلف أنحاء العالم العربي، سواء من متابعين رافقوا مسيرتها لسنوات طويلة أو من شخصيات إعلامية وفنية حرصت على مشاركتها هذه المناسبة السعيدة، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تداول العديد من الأخبار المتعلقة بحياتها الخاصة، موضحة أن بعض هذه المعلومات صحيحة بالفعل، إلا أن جزءًا كبيرًا منها لا يستند إلى وقائع دقيقة.

ولفتت إلى أنها ستكشف لاحقًا عن تفاصيل عديدة تخص هذه المرحلة الجديدة من حياتها، لكنها ترى أن الوقت الحالي مخصص للاستمتاع بلحظات السعادة التي تعيشها بعيدًا عن الضغوط والجدل المصاحب للشائعات.

كنت أتمناه

وتطرقت هبة الحسين إلى حياتها بعد الزواج، معبرة عن شعورها بالرضا والاستقرار خلال هذه الفترة، مؤكدة أن ما تعيشه حاليًا يمثل مرحلة مهمة ومميزة بالنسبة لها.

وأشارت إلى أن الله منحها شريك الحياة الذي كانت تتمناه، وهو ما جعلها تشعر بقدر كبير من الطمأنينة والسعادة، مؤكدة أن هذه المرحلة تحمل الكثير من المعاني الإيجابية التي انعكست على حالتها النفسية ونظرتها للمستقبل.