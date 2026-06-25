نفى الفنان السوري الشاب الشامي بشكل مباشر على الشائعات التي تداولها البعض بشأن زواجه سرًا من فتاة تدعى إنجي خوري، مؤكدًا أن الشهرة الواسعة التي يتمتع بها تجعله عرضة للعديد من التكهنات والتفسيرات غير الدقيقة.

نفي الشائعات

وخلال مؤتمر صحفي أقيم ضمن فعاليات مهرجان «موازين»، أوضح الشامي أن الانتشار الكبير الذي يحققه عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يدفع البعض إلى بناء تصورات خاصة عن حياته الشخصية، دون الاستناد إلى معلومات حقيقية.

تفسيرات غير واقعية

وأضاف أن ظهوره المستمر أمام الجمهور ووصول محتواه إلى ملايين الأشخاص يوميًا يجعله غير قادر على التحكم في الأفكار أو الانطباعات التي قد تتكون لدى المتابعين، معتبرًا أن بعض الشائعات تنشأ من مجرد توقعات أو استنتاجات شخصية وهمية.

خلفية الجدل

وجاءت هذه التصريحات بعد موجة من الجدل أثارتها إنجي خوري سابقاً بعد حديثها عن الشامي في مقطع فيديو مصور انتشر على نطاق واسع، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات والتفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

حفلات جديدة

وعلى الصعيد الآخر، يحيي الشامي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي بمصر يوم 17 يوليو 2026 ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني، بمشاركة الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، حيث يقدمان مجموعة من أبرز أعمالهما الغنائية في أمسية فنية مفاجئة.