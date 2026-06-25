علق رئيس نادي الرياض بندر المقيل على أنباء اقتراب ناديه من التعاقد مع نجم الأهلي المصري محمود حسن «تريزيغيه» خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كانت تقارير إعلامية مصرية قد ذكرت خلال الساعات الماضية أن الأهلي يتجه للموافقة على رحيل تريزيغيه إلى الرياض، بعد تلقيه عرضاً بقيمة مليون دولار.

تريزيغيه لاعب يتمناه أي نادٍ

وقال المقيل في مداخلة هاتفية عبر قناة النهار المصرية: «تريزيغيه لاعب موهوب ويتمناه أي نادٍ، لكن المنتخبات العربية مشغولة الآن بالمشاركة في كأس العالم 2026، وحتى الآن لا يوجد شيء».

التركيز على المونديال أولاً

وأضاف: «اللاعبون يركزون حالياً على المشاركة في كأس العالم، ونحن نساعدهم على ذلك، وبعد المونديال لكل حادث حديث».

لا إفصاح عن أي مفاوضات محتملة

وتابع رئيس الرياض: «لا تزال هناك فترة طويلة قبل انطلاق الموسم، والجميع يتمنى التعاقد مع تريزيغيه، وحتى لو كانت لدينا نية للتعاقد معه، فلن أفصح عن أي شيء لأن الوقت غير مناسب».

هدف مونديالي

يُذكر أن تريزيغيه سجل هدفاً في فوز مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أُقيمت الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.