رغم ما أُثير حوله من قضايا وأزمات في فترات سابقة، يواصل النجم المغربي سفيان رحيمي تقديم مستويات لافتة في كأس العالم 2026، مؤكداً قيمته الفنية كأحد أبرز مفاتيح اللعب في صفوف «أسود الأطلس»، وقدرته على تجاوز الضغوط والتحديات.



وتمكن اللاعب من تقديم أداء مؤثر خلال البطولة، حيث ساهم في قيادة المنتخب المغربي نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية، عبر مساهمات هجومية حاسمة شملت تسجيل وصناعة أهداف مهمة عززت من حظوظ المنتخب في المنافسة.



ويواصل رحيمي فرض حضوره كأحد المهاجمين البارزين على الساحة الدولية، من خلال استغلاله المثالي للفرص التي تتاح له، سواء عبر الانطلاقات أو اللمسات الحاسمة داخل منطقة الجزاء، ما منحه تأثيراً مباشراً في نتائج المنتخب خلال البطولة.



وفي سياق متصل، يبرز النجم المغربي أشرف حكيمي بدوره في المونديال من خلال تأثيره الهجومي والدفاعي، حيث ساهم في تسجيل وصناعة أهداف حاسمة، من بينها مواجهة أمام هايتي، ليؤكد دوره المحوري في منظومة المنتخب. ويُعرف حكيمي بقدرته على تقديم الإضافة حتى في دقائق اللعب المحدودة، ما جعله أحد الأوراق المؤثرة في التشكيلة، سواء أساسياً أو كبديل.



ويُذكر أن رحيمي عاد إلى صفوف المنتخب بعد فترات غياب سابقة، ليؤكد من جديد قيمته الفنية وحسه التهديفي العالي، في مشاركة تعكس تطوره واستمراريته على أعلى مستوى في الاستحقاقات الدولية.