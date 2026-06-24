توفي صباح أمس (الثلاثاء)، كبير المذيعين في إذاعة القاهرة الكبرى حسن عابد، عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة ـ قلب مفتوح ـ داخل مستشفى جراحات القلب في القاهرة.

شغف أكاديمي

ولد الإذاعي الراحل حسن عابد بمحافظة قنا صعيد مصر، ليجمع خلال مسيرته بين الشغف الأكاديمي والتميز المهني، وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1990، وعزز دراسته بالحصول على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1998.

التحق حسن عابد بالعمل في الإذاعة المصرية عام 1996، وتدرج في المناصب بقطاع الإذاعات الإقليمية حتى أصبح كبيراً لمذيعي القاهرة الكبرى.

صوت الإذاعة البارز

وعلى مدى ثلاثة عقود، ارتبط صوته الدافئ بوجدان المستمعين عبر تقديم باقة من البرامج الجماهيرية والفترات المفتوحة الناجحة، وكان من أبرزها «حوار على الهواء»، «أحسن ناس»، «بوابات الحضارة»، «فكرة لبكرة».

وتميز الراحل بحضور إذاعي فريد، وصوت رصين استطاع من خلاله مناقشة قضايا المجتمع برؤية إعلامية واعية.

ولم تتوقف مسيرة حسن عابد عند حدود الاستوديو الإذاعي، بل امتدت عطاءاته إلى الحقل الأكاديمي، إذ عمل مدرباً ومحاضراً للإعلام في جامعة الأزهر وعدة معاهد متخصصة، مساهماً في نقل خبراته وتأهيل أجيال متعاقبة من الكوادر الشبابية.

وعُرف الراحل بوصفه شاعراً مبدعاً في شعر العامية وفن «الواو» الصعيدي التراثي، ونُشرت له قصائد ومساهمات أدبية عديدة في كبرى الصحف والمجلات المصرية والعربية، وازن فيها بين عمق الموهبة الأدبية ورسالة الإعلام.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم تشييع الجثمان من مستشفى جراحات القلب بالعباسية متوجهةً إلى مسقط رأس عابد في محافظة قنا، حيث يُوارى الثرى في مقابر العائلة، وسط نعي واسع من زملائه في الهيئة الوطنية للإعلام ومحبيه، الذين أجمعوا على دماثة خلقه ومسيرته المهنية المشرّفة.