تورّطت في مخالفات جسيمة تُهدّد الصحة.. إغلاق 12 معملاً للمياه في جدة

أغلقت وزارة التجارة، بعد عمليات رصد وتحرٍّ، بمشاركة 8 جهات حكومية، 12 معملاً مخالفاً للمياه في جدة، وتم القبض على المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.

وكانت الفرق رصدت في المواقع مخالفات جسيمة تُشكّل خطورة على الصحة، تمثّلت في استخدام مياه مجهولة المصدر في عمليات الإنتاج، واستغلال شبكة المياه العامة، وتعبئة المياه بشكل مخالف. كما ثبت استخدام القائمين على تلك المعامل تراخيص بيع المياه المعبأة ومحال بيع التجزئة واجهةً صورية للنشاط، فيما كانت تجري خلفها عمليات إنتاج وتعبئة وتشغيل عبر خطوط إنتاج ومحطات مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية.

كما كشفت أعمال الضبط عدداً من المخالفات، شملت التستر التجاري، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم الالتزام بنظام العمل، إضافة إلى مخالفات تتعلّق باشتراطات شبكات المياه.