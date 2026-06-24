وجهت وزارة التعليم بعودة المعلمين والموظفين المكلفين في إدارات وأقسام إدارات التعليم والمدارس الحكومية ورياض الأطفال، إلى مدارسهم وجهات عملهم الأصلية اعتباراً من الخميس القادم في خطوة تستهدف إعادة توزيع الكوادر التعليمية وفق الاحتياج الفعلي للميدان التربوي. وطبقاً لتوجيه اطلعت عليه «عكاظ»، فإن إخلاء طرف المكلفين والمكلفات، كلياً أو جزئياً، يجب أن يتم بنهاية دوام الخميس 17/1/1448هـ، مع التأكيد على استكمال كل المهمات وتسليم الأعمال قبل إنهاء التكليف، ورفع حالات عدم المباشرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وجاءت التوجيهات بإنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وإعادتهم إلى جهات عملهم الأصلية، ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف ضبط حركة التكليف والنقل والموازنة استعداداً للعام الدراسي الجديد.