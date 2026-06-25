يبدأ الفنان المصري خالد النبوي، خلال الفترة القادمة، تصوير مسلسله الجديد «رحلة طاهر المصري»، في عودة درامية جديدة بعد غيابه عن موسم رمضان، وسط ترقب من الجمهور للعمل الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية التشويقية.

وأنهى صناع المسلسل جانباً كبيراً من التحضيرات الخاصة بالعمل، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأيام القادمة، فيما تتواصل الاستعدادات الفنية النهائية قبل بدء تنفيذ المشاهد.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب خالد النبوي، الفنانة عائشة بن أحمد، بينما يتولى كتابة العمل الكاتب أمين جمال، ويخرجه أحمد خالد، والعمل من إنتاج مها سليم.

وتدور أحداث «رحلة طاهر المصري» في إطار اجتماعي تشويقي، متناولاً مجموعة من القضايا الإنسانية والتحولات التي تمر بها الشخصيات الرئيسية، في قالب يجمع بين الدراما والتشويق.

ويأتي العمل بعد آخر ظهور درامي للنبوي في مسلسل «سراب»، ليواصل تقديم أعماله خارج الموسم الرمضاني، في توجه بات يفضله عدد من النجوم خلال السنوات الأخيرة، مع اتساع خريطة الإنتاج والعرض على مدار العام.