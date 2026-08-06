تستعد جنا، ابنة الفنان المصري عمرو دياب لخوض مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية، بعدما أعلنت اقتراب طرح أول ألبوم كامل لها، في خطوة تأتي بعد سنوات من تقديمها أعمال منفردة.

ونشرت جنا من خلال حسابها الرسمي على «إنستغرام»، رسالة قصيرة أعلنت فيها قرب صدور الألبوم، لتثير حماس متابعيها وترقبهم لمعرفة تفاصيل العمل وموعد طرحه الرسمي.

بدايات متدرجة

وخلال السنوات الماضية، قدمت جنا عدداً من التجارب الغنائية، من بينها أغنية «Escape Plane» باللغة الإنجليزية، قبل أن تحظى باهتمام أكبر بعد مشاركتها والدها، الفنان عمرو دياب في أغنية «خطفوني»، التي ظهرت خلالها بصوتها إلى جانبه، حيث شاركت في الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

ترقب للألبوم الأول

ويترقب جمهور جنا عمرو دياب الكشف عن تفاصيل ألبومها الأول، سواء من حيث عدد الأغنيات أو طبيعتها الموسيقية، خصوصا أنه يمثل أول مشروع غنائي متكامل لها، في خطوة تعكس ملامح المرحلة الجديدة في مسيرتها الفنية.

وعلى جانب آخر، واصل عمرو دياب الترويج لألبومه الجديد «حبيتك»، بإطلاق الفيديو كليب الرسمي لأغنية «لولا البنات» عبر قناته على «يوتيوب» ومنصات الموسيقى، بعد أن حققت الأغنية انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً منذ صدورها.

تعاون متجدد

ويحمل الكليب توقيع المخرج طارق العريان، الذي قدم رؤية إخراجية تجمع بين الطابع الريفي واللمسات العصرية، بينما تأتي الأغنية من كلمات مصطفى البرنس، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم.