أطلقت كوريا الشمالية اليوم (الخميس) صاروخاً باليستياً قصير المدى باتجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي في أحدث سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها هذا العام، وفقاً لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أن الجيش رصد عملية الإطلاق من منطقة وونسان الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية نحو الساعة الخامسة مساءً (09:00 بتوقيت غرينتش)، موضحاً أن الجيش الكوري الجنوبي عزز قدراته الاستطلاعية وينسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة واليابان.



وأفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً محتملاً، لكن لم يُسجّل أي سقوط للصواريخ في اليابان أو محيطها.



وتركز كوريا الشمالية على توسيع ترسانتها النووية والصاروخية منذ انهيار دبلوماسية الزعيم كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عام 2019. ويرى خبراء أن الزعيم الكوري الشمالي يسعى إلى اعتراف دولي بكونها دولة نووية ليتمكن من المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.



وأشرف كيم الشهر الماضي على تجارب صاروخ كروز نووي وأسلحة أخرى على متن مدمرة جديدة تزن 5000 طن، بعد أن عزز مكانته الدبلوماسية بتوسيع العلاقات مع روسيا.