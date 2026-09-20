أعلنت شركة متخصصة في المنتجات الغذائية سحب عبوات من حلوى So Delicious المجمدة الخالية من الألبان من الأسواق الأمريكية، بعد رصد احتمال احتواء قطع الكاجو المستخدمة في المنتج على حصوات صغيرة أو أجسام صلبة أخرى.

ويشمل القرار عبوات من الحلوى المجمدة بنكهة الكراميل المملح مع قطع الكاجو، جرى طرحها في متاجر التجزئة بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام متخصصة.

وتقتصر عملية السحب على العبوات التي تحمل تاريخ صلاحية أو تاريخ «يفضل استهلاكها قبل» في 3 أبريل 2028 أو أي تاريخ سابق، ويمكن للمستهلكين التحقق من البيانات المطبوعة على قاعدة العبوة، إلى جانب رمز المنتج العالمي (UPC) رقم 744473476138 ورقم الصنف (SKU) 136603.

وأكدت الشركة أن الإجراء لا يشمل النكهات أو الأحجام أو الرموز الأخرى من المنتجات التابعة لها، موضحة أن المشكلة المحتملة مرتبطة بقطع الكاجو المضافة إلى الحلوى، التي قد تحتوي على حصوات صغيرة أو أجسام صلبة أخرى.

وجاء قرار السحب عقب تلقي شكاوى من مستهلكين بشأن المنتج، قبل إبلاغ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالمشكلة، بالتزامن مع التنسيق مع متاجر التجزئة لإزالة العبوات المشمولة بالقرار من وحدات التبريد.

وأوضحت الشركة أن المنتجات غير المشمولة بالسحب لا تزال متاحة للبيع، فيما لن تتأثر الشحنات المستقبلية من المنتجات بهذا الإجراء.

ودعت المستهلكين الذين اشتروا العبوات المشمولة بالسحب إلى عدم تناولها، والتواصل مع خدمة العملاء للحصول على استرداد مالي أو قسيمة لاستبدال المنتج.