في خطوة تفاعلية، أعلن الفنان المصري محمد رمضان مسابقة جديدة عبر منصاته الرسمية، منح خلالها جمهوره فرصة المشاركة في كتابة جزء من كلمات أغنيته الجديدة «حبيبي أنا من غيرك» قبل إصدارها رسمياً.

مستوحاة من فيلم عبده موتة

وأوضح رمضان في مقطع فيديو عبر حساباته بـ«إنستغرام» أن الأغنية أصبحت جاهزة تقريباً ولم يتبق سوى مقطعين قصيرين قبل تسجيل النسخة النهائية، لذلك دعا جمهوره إلى اقتراح الكلمات المناسبة من خلال التعليقات على أن يختار منها ما سيتم اعتماده في الأغنية.

وأشار إلى أن فكرة «حبيبي أنا من غيرك» مستوحاة من أحد المشاهد الشهيرة في فيلم «عبده موتة»، مؤكداً رغبته في طرح الأغنية خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من تسجيل الجزء الأخير.

أعماله في رمضان 2027

وعلى صعيد الدراما، كشف محمد رمضان أخيراً اسم مسلسله الجديد «عشماوي»، الذي يخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2027 في تعاون جديد يجمعه بالمخرج بيتر ميمي، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها الثنائي في أعمال سابقة.

وتواصل الجهة المنتجة حالياً استكمال التحضيرات الخاصة بالمسلسل، بالتزامن مع البحث عن مؤلف جديد لتولي كتابة السيناريو، وذلك بعد اعتذار الكاتب أحمد مراد عن عدم استكمال المشروع.

حفله المرتقب

ويواصل محمد رمضان نشاطه الغنائي هذا الصيف، إذ يلتقي جمهوره في حفل جديد ضمن فعاليات مهرجان «بورتو جولف الصيفي» بمدينة العلمين الجديدة، والمقرر إقامته يوم 14 أغسطس، حيث يقدم مجموعة من أبرز أغانيه وسط حضور جماهيري متوقع.