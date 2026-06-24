توقع المركز الوطني للأرصاد موجة حارة تصل إلى 47-48 درجة مئوية، تصاحبها رياح نشطة على المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)،

وتشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، والقطيف، ورأس تنورة، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما يتسبب في إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية 3-5 كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وستستمر الحالة حتى الساعة 6 مساءً.



في الباحة، توقع الأرصاد هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات: العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والأجزاء المجاورة لها حتى الساعة 8 مساءً.



ونبَّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من 3-5 كلم.



وبين أن الحالة ستستمر حتى الساعة 7 مساءً.