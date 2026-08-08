أعلنت إدارة النادي الأهلي تعاقدها مع المهاجم الدولي السعودي عبدالله رديف بعقد يمتد لـ4 مواسم، في إطار تحركات الإدارة الرياضية لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعناصر المحلية، ورفع الخيارات الهجومية قبل الدخول في استحقاقات الموسم الرياضي الجديد.



وجاء انتقال رديف إلى الأهلي بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أسبوعين، شهدت منافسة على خدمات المهاجم السعودي الذي كان يمتلك أكثر من عرض، قبل أن يحسم اللاعب وجهته باختيار الأهلي، في ظل رغبته بارتداء القميص الأخضر وخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.



ويُعد رديف، البالغ من العمر 23 عامًا، أحد المهاجمين السعوديين الذين اكتسبوا خبرة مبكرة في دوري المحترفين، إذ تدرج في الهلال قبل أن يخوض تجارب على سبيل الإعارة مع التعاون والشباب والاتفاق والفيحاء. وتشير إحصاءات دوري روشن إلى خوضه 76 مباراة في المسابقة خلال مسيرته حتى نهاية موسم 2025-2026، سجل خلالها 8 أهداف؛ بواقع هدفين مع التعاون، و3 أهداف بقميص الشباب، و3 مع الاتفاق، إضافة إلى مشاركاته مع الهلال والفيحاء. وفي الموسم الماضي شارك مع الفيحاء في 8 مباريات بالدوري وصنع هدفين.



وكانت تجربته مع الاتفاق في موسم 2024-2025 الأكثر حضورًا من حيث عدد المشاركات، بعدما خاض 28 مباراة في دوري المحترفين، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا، بإجمالي 1151 دقيقة لعب، فيما سبق أن شارك في 20 مباراة مع الشباب موسم 2023-2024 وسجل 3 أهداف، و15 مباراة مع التعاون موسم 2022-2023 أحرز خلالها هدفين.



وعلى الصعيد الدولي، يمتلك رديف حضورًا مع المنتخب السعودي الأول، إذ تشير إحصاءات «أوبتا» إلى مشاركته في 21 مباراة دولية حتى 2026، سجل خلالها هدفين، أحدهما في كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية، كما شارك في 10 مباريات ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وسجل هدفًا.



كما يمتلك المهاجم السعودي تجربة واسعة مع المنتخبات السنية، وشارك مع المنتخب تحت 23 عامًا في عدد من البطولات، من بينها كأس آسيا تحت 23 عامًا وبطولة موريس ريفيلو، وسجل 4 أهداف خلال 5 مباريات في نسخة 2025 من البطولة الأخيرة.



ويأتي التعاقد مع رديف ضمن توجه الأهلي لتدعيم قائمته بعناصر سعودية قادرة على منح الجهاز الفني خيارات إضافية في الخط الأمامي، خصوصًا مع تعدد الاستحقاقات التي تنتظر الفريق خلال الموسم الجديد محليًا وقاريًا.