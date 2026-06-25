كشفت عزة مجاهد، ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده، لـ«عكاظ» آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد تعرضها لكسر في الساق إثر سقوطها داخل منزلها، مؤكدة أن الأطباء لم يحسموا حتى الآن الحاجة إلى إجراء تدخل جراحي.

وقالت عزة مجاهد إن الفريق الطبي قرر تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن الجراحة لحين الانتهاء من فحوصات وأشعة جديدة خلال الأيام القادمة، لتقييم مدى تحسن الكسر واستجابته للعلاج، وهو ما سيحدد المسار العلاجي المناسب خلال المرحلة القادمة.

وأضافت أن والدتها تخضع حالياً لعلاج تحفظي، إذ تستخدم جبيرة طبية لتثبيت موضع الإصابة، فيما يفضل الأطباء متابعة تطورات الحالة ومراقبة عملية التئام العظام قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وأوضحت أن الأطباء أوصوا ببقاء فيفي عبده في المنزل والالتزام بالراحة التامة، مع تجنب الحركة الزائدة أو بذل أي مجهود، إلى حين موعد المراجعة الطبية القادمة، التي ستكشف مدى تقدم الحالة وإمكانية الاستمرار في العلاج التحفظي أو اللجوء إلى الجراحة.

وطالبت عزة مجاهد جمهور والدتها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدة أن حالتها مستقرة وتخضع لمتابعة طبية مستمرة.

وكانت فيفي عبده قد أثارت قلق متابعيها أخيراً بعد نشر مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل المستشفى، ظهرت فيه أثناء تلقي العلاج عقب إصابتها بكسر في القدم نتيجة سقوطها في منزلها.

يُذكر أن آخر ظهور فني لفيفي عبده كان خلال موسم رمضان الماضي من خلال برنامج «ألف ليلة»، الذي استضاف عدداً من الشخصيات الفنية والإعلامية في حلقات حوارية وترفيهية متنوعة.