كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر حالياً في خوض التجربة مجدداً.

قصة تخوّف

وأوضحت خلال ظهورها في لقاء مع ET بالعربي، تزامن مع ارتدائها الفستان الأبيض داخل أتيليه إحدى مصممات الأزياء الشهيرات، أن ارتداء الفستان الأبيض لم يمنحها أي إحساس تجاه فكرة الزواج مجدداً، لكنها شعرت بشيء من الرهبة، مشيرة إلى أنها تنظر إلى فكرة الزواج من زاوية مختلفة، قائلة: «الزواج بالنسبة لي فكرة غريبة، فكرة إن أنا أكتب عقد كده وأمضي عليه بكامل قوايا العقلية وأسلم نفسي لإنسان وهو يسلم نفسه ليا برضه، دي قصة عجيبة أوي، قصة تخوّف أوي».

الحرية حلوة

وأضافت العاصي: «فكرة الزواج أصبحت تثير لدي الكثير من التساؤلات»، مؤكدة أن شعورها بالحرية أصبح من أهم الأمور في حياتها، وقالت: "أنا حاسة إن الحرية حلوة أوي بالنسبة لي، وعشان كده فكرة الجواز تخوفني جداً"، مشيرة إلى أن موقفها هذا لا يرتبط بابنتها ريتاج.

لافتة إلى أن ابنتها أصبحت تدرك جيداً أنها لا تنوي خوض تجربة الزواج مرة أخرى، قائلة: «ريتاج بنتي ما عندهاش مشكلة عشان هي عارفة إني مش هخوض التجربة، فهي سايباني عشان عارفة إن (لا)، هي شاطرة برضه، ذكية، وبالنسبة لها هي أفضل تأجيل هذه الخطوة لسن معين، وبقولها لو عايزة تتجوزي يبقى بعد الـ30 أو الـ35 سنة، ده مناسب أكتر لحياتنا، لأن الجواز حاجة صعبة».