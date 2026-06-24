شهدت القاهرة حادثة مأساوية بعدما تُوفي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات؛ إثر نسيانه داخل سيارة والده لعدة ساعات، في واقعة هزّت الرأي العام وأعادت تسليط الضوء على مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات خلال الصيف.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، كان الأب قد خرج صباحاً لتوصيل طفله إلى الحضانة بعد متابعته مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، إلا أن الصغير غطّ في نومٍ عميقٍ بالمقعد الخلفي، ما جعل الأب ينسى وجهته ويتوجه مباشرة إلى مقر عمله في منطقة التجمع الخامس. وبعد ركن السيارة وإغلاقها بالكامل، غادر الأب دون أن ينتبه إلى وجود طفله داخل المركبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ولم تُكتشف الكارثة إلا بعد ساعات، عندما اتصلت الحضانة بالأم للاستفسار عن غياب الطفل، لتتواصل بدورها مع الأب الذي أصيب بصدمة فور تذكّره أنه ترك طفله داخل السيارة. وعند عودته مسرعاً، وجد الصغير قد فارق الحياة اختناقاً نتيجة الحرارة الخانقة داخل المركبة المغلقة.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث الذي أثار موجة واسعة من الحزن والغضب، وسط دعوات لتشديد التوعية بمخاطر ترك الأطفال داخل السيارات ولو لدقائق معدودة.