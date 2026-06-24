قلّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير مرور منطقة الباحة العميد مسفر بن رداد الثبيتي، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.



كما قلّد مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العميد علي سعيد الغامدي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.



وهنأ أمير الباحة، العميد الثبيتي والعميد الغامدي بهذه الثقة الكريمة، متمنياً لهما التوفيق والسداد في أداء مهام عملهما، ومواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.