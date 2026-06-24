يزداد إجهاد البشرة خلال الصيف بسبب الحرارة والشمس، ما يستدعي اختيار المكونات بعناية لتجنُّب التهيّج والحفاظ على صحة الجلد.

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق، تصبح البشرة أكثر حساسية تجاه بعض المكونات القوية التي قد تُستخدم بأمان في الشتاء. فالتعرض المكثف للشمس يضاعف احتمالية الالتهاب والاحمرار، خصوصاً عند استخدام مواد مقشرة أو محفزة لتجديد الخلايا. لذلك ينصح الخبراء بتعديل الروتين اليومي خلال الصيف، والتركيز على الترطيب والتهدئة بدلاً من العلاجات القوية.

ويشدد المختصون على أهمية واقي الشمس كخط الدفاع الأول، إلى جانب اختيار تركيزات مناسبة من المكونات الفعالة بما يتوافق مع نوع البشرة؛ فاستخدام هذه المواد بذكاء يضمن الاستفادة من فوائدها دون التعرض لآثار جانبية مزعجة، خاصة للبشرة الحساسة أو الدهنية التي تتأثر سريعاً بالحرارة والرطوبة.

5 مكونات قد تُجهد البشرة خلال الصيف

- الريتينول: يزيد حساسية البشرة للشمس وقد يسبب الجفاف والتهيج عند ارتفاع الحرارة.

- أحماض AHA: مثل الجليكوليك واللاكتيك، تجعل البشرة أكثر عرضة للاحمرار والتصبغات تحت الشمس.

- أحماض BHA: بتركيزات عالية قد تسبب جفافاً ملحوظاً خلال الصيف رغم فعاليتها في تنظيف المسام.

- البنزويل بيروكسيد: يعالج حب الشباب لكنه قد يؤدي إلى تقشر وتهيج البشرة مع الحرارة.

- الزيوت الثقيلة: قد تزيد لمعان البشرة وانسداد المسام، خصوصاً للبشرة الدهنية.

ويؤكد المختصون أن هذه المكونات لا يجب إيقافها تماماً، بل استخدامها بتركيزات مناسبة مع واقي الشمس واتباع روتين صيفي أخف.