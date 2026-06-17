كشفت والدة الفنانة التركية الراحلة إيجه إيرتم، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها بعدما احتفلتا سوياً بذكرى ميلادها الـ35 في أحد المواقع القريبة من منزلهما.

مضاد اكتئاب وكحول

وأكدت والدة نجمة مسلسل «شراب التوت»، حضورهما سوياً حفل ذكرى ميلاد إيجه في أحد الأماكن القريبة من منزلهما، قبل أن تعودا في المساء، مشيرة إلى مساعدتها ابنتها على النوم بعد تناولها دواءً مضاداً للاكتئاب رغم شربها للكحول.

وأضافت سمعت إيجه تستيقظ خلال الليل متوجهة إلى الحمام، قبل أن تعود إلى فراشها، وعندما حاولت إيقاظها في الصباح فوجئت بعدم استجابتها.

وقالت: «ناديتها لتناول الإفطار، لكنها لم ترد، وعندما دخلت غرفتها، رأيت سائلاً كريه الرائحة يخرج من فمها»، لافتة إلى أن ابنتها كانت تكثر من شرب الكحول إلى جانب تناول أدوية قوية مضادة للاكتئاب.

تسليم الجثمان للأب والدفن في إزمير

وفي السياق تناقلت وسائل إعلام تركية آخر ظهور موثق للفنانة الراحلة، وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة دخولها إلى المبنى الذي تقيم فيه برفقة والدتها، قبل وقت قصير من وفاتها، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور الذين وصفوا المشاهد بالمؤلمة.

وفي ما يتعلق بترتيبات الجنازة، أفادت الصحفية التركية بيرسن ألتونتاش بأن جثمان إيجه إيرتم نُقل إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص والتشريح اللازمين، قبل تسليمه إلى عائلتها.

ومن المتوقع تسليم الجثمان إلى والدها، وهو مدعٍ عام متقاعد، تمهيداً لتشييعها إلى مثواها في مدينة إزمير، مسقط رأس عائلتها، اليوم الأربعاء، ما لم تطرأ أي تعديلات على المراسم