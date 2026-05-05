قبضت الجهات الأمنية بالقاهرة على العاملة المنزلية التي سرقت مجوهرات وساعات ومتعلقات شخصية من فيلا الفنانة المصرية منة فضالي في مدينة 6 أكتوبر.

إعادة المسروقات

وأكدت الجهات الأمنية إعادة المسروقات إلى فضالي بعد العثور عليها مع الخادمة قبل التصرف فيها، وعبرت منة عن شكرها وتقديرها للجهات الأمنية على جهودهم بعد إعادة المسروقات إليها في أقل من 24 ساعة.

تفاصيل السرقة

وقدمت منة فضالي بلاغاً يفيد باكتشافها اختفاء عدد من مقتنياتها عقب استغلال الخادمة غيابها عن المنزل، وذكرت في البلاغ أن خادمة تعمل لديها، وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، استغلّت فترة غيابها عن الفيلا، واستولت على مشغولات ذهبية، وساعات يد، ومتعلّقات شخصية أخرى، قبل أن تغادر المكان وتفرّ هاربةً.

وباشر رجال المباحث تحرياتهم فور تلقي البلاغ، وتمكنوا من تحديد مكان المتهمة وضبطها، وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بصحة الاتهامات المنسوبة إليها، كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المسروقات وإعادتها إلى الفنانة، واتّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.