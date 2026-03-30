يحيي الفنان المصري تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً بمدينة العين السخنة في 12 أبريل المقبل، بمشاركة خاصة من النجم العالمي ذي الأصول المغربية فرينش مونتانا، في تعاون يعد الأهم من نوعه بينهما على المسرح المصري، في بداية استثنائية لحفلات موسم الصيف.

طابع عالمي

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، نظراً للشعبية الواسعة التي يتمتع بها النجمان، حيث يقدم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً خلال مسيرته الفنية، إلى جانب أحدث أعماله التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور في الفترة الأخيرة.

وفي المقابل، يضفي فرينش مونتانا طابعاً عالمياً على الحفل، من خلال تقديم مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت انتشاراً دولياً، ما يمنح الحضور تجربة موسيقية متنوعة تجمع بين الطابع العربي والغربي في ليلة واحدة.

مفاجآت وتجهيزات

الحفل سيحمل العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الفقرات الغنائية أو من خلال تجهيزات المسرح والإضاءة والتقنيات الحديثة، بما يواكب كبرى الحفلات العالمية، إضافة الى إعداد تحضيرات خاصة لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً، إذ أُعلن نفاد التذاكر بالكامل قبل موعد إقامته، إلى جانب عدد من المفاجآت التي يتم التحضير لها خصيصاً لإحياء هذا الحدث الفني المميز، الذي يعد من أقوى انطلاقات موسم حفلات صيف 2026.

تعاون سابق

ويعيد هذا الحفل إلى الأذهان أول لقاء جمع بين تامر حسني وفرينش مونتانا في 2019، حين ظهر تامر بشكل مفاجئ على المسرح خلال حفل بالقاهرة، وشاركه تقديم عرض غنائي استعراضي لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور.

وقدم الثنائي وقتها مزيجاً غنائياً جمع بين الأغنية العالمية «Unforgettable» وأغنية «يا بنت الإيه»، في تجربة مميزة مزجت بين الطابعين العربي والغربي.