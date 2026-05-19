ناشد الفنان المصري وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة الاحتفال بـ«عيد الفن» مرة أخرى، مؤكدًا أن عودته تمثل أمنية مشتركة لدى قطاع كبير من الفنانين والمبدعين في مصر.

حلم الفنانين

وأوضح ياسر جلال خلال برنامج «الستات» أن الاحتفال بعيد الفن كان يمثل مناسبة سنوية مهمة لتكريم رموز الإبداع المصري، لافتًا إلى أنه كان يقام يوم 13 مارس من كل عام تزامنًا مع ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وأشار إلى أن استعادة هذه المناسبة ستعيد حالة من التقدير المعنوي للفنانين، وستدفعهم لتقديم أعمال أكثر ارتباطًا بقضايا المجتمع والوطن.

تحرك برلماني

وكشف عضو مجلس الشيوخ تقدمه باقتراح رسمي لمناقشة إعادة عيد الفن خلال دور الانعقاد القادم، موضحًا أن إقامة احتفالية سنوية تحت مظلة رئاسة الجمهورية من شأنها دعم مكانة الفن المصري وتعزيز دوره الثقافي.

وأكد ياسر جلال أن الفن المصري لعب دورًا كبيرًا على مدار عقود في ترسيخ صورة مصر عربيًا، معتبرًا الفنانين أحد أبرز عناصر القوة الناعمة للدولة المصرية.

حق الأداء العلني

كما تحدث عن أهمية «حق الأداء العلني»، موضحًا أنه من الحقوق الأساسية للفنانين، إذ يضمن حصولهم على حقوقهم المادية والأدبية عند إعادة عرض أعمالهم عبر الفضائيات والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.