أحيا الفنان السعودي رابح صقر حفلاً غنائياً مميزاً ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك، مساء أمس (السبت)، ثاني أيام العيد، على مسرح «محمد عبده أرينا» في «بوليفارد سيتي» بالرياض، وسط حضور جماهيري كثيف ملأ مدرجات المسرح واستمتع بأمسية طربية حملت العديد من اللحظات الفنية اللافتة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفل، أكد رابح صقر أن إقامة هذا الحفل في هذا العيد السعيد تمثل لحظة جميلة للاحتفاء بالفرح، سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. كما كشف في الوقت ذاته عن تحضيره لعدد من الأغاني الوطنية التي سيقدمها خلال الفترة القادمة.

وقدم رابح صقر خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله التي تفاعل معها الجمهور منذ اللحظات الأولى، إذ صدحت أروقة المسرح بأغانٍ أصبحت جزءاً من ذاكرة الأغنية الخليجية، من بينها «أنت ملك»، و«غرام أطفال»، وسط ترديد واسع من الحضور الذين شاركوا الفنان أداء عدد من المقاطع في أجواء حماسية.

كما حضرت الأغاني الوطنية في الأمسية، إذ قدم رابح صقر أغنية «يا دار» التي أشعلت حماس الجمهور، ومع التفاعل الكبير أعاد أداءها مرة أخرى بطلب من الحضور، في مشهد عكس الأجواء الاحتفالية التي سادت مسرح الحفل طوال الأمسية.

وشهدت الليلة لحظة خاصة عندما قدم رابح صقر أغنية «لا تجي» لأول مرة على المسرح، بعد أن كان غناها للمرة الأولى قبل نحو 20 عاماً ضمن ألبوم «رابح 2007»، إذ لاقت ترحيباً وتفاعلاً لافتين من الجمهور الذي استمع إليها بحماس واضح، كما حملت الأمسية لحظات وجدانية عندما أدى الأغنية الحزينة «عجزت أنساك»، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.