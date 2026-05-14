أضحت الدراما التركية على مدى سنوات، واحدة من أكثر الصناعات التلفزيونية تأثيراً في المنطقة العربية، ليس فقط عبر عرض الأعمال المدبلجة، بل من خلال إعادة إنتاجها بصيغ عربية محلية. أعمال كثيرة انتقلت من إسطنبول إلى بيروت أو الرياض أو القاهرة، مع تغيير الأسماء والبيئات واللهجات، بينما بقي الهيكل الدرامي كما هو تقريباً. وهنا يبرز السؤال النقدي: هل يعني هذا التوجه دليلاً على أزمة في الكتابة العربية، أم أنه جزء طبيعي من الصناعة العالمية للتلفزيون؟

الظاهرة تحمل جانبين متناقضين؛ أحدهما اقتصادي وصناعي، والآخر إبداعي وثقافي، ففي الجانب الصناعي، تلجأ شركات الإنتاج إلى «الفورمات» الجاهزة؛ لأنها تضمن نسبة نجاح أعلى. فالمسلسل التركي يكون قد خضع لاختبار جماهيري مسبق، وحقق انتشاراً واسعاً، ما يقلل من مخاطر الخسارة، وهذه الآلية ليست حكراً على العالم العربي؛ فهوليوود نفسها تعيد إنتاج أفلام ومسلسلات أجنبية باستمرار، كما أن الدراما التركية اقتبست سابقاً من أعمال أمريكية وكورية ويابانية؛ لذلك فإن الاقتباس بحد ذاته ليس تهمة فنية.

لكن الإشكال الحقيقي، يبدأ عندما يتحوّل الاقتباس إلى بديل دائم عن الكتابة الأصلية. هنا تظهر علامات الأزمة، فالاعتماد المكثف على القصص المستوردة قد يكشف ضعف الاستثمار في تطوير كتّاب محليين قادرين على إنتاج حكايات تنبع من المجتمع العربي نفسه، بتفاصيله وتحولاته وأسئلته الخاصة. وعندما تتكرر النسخ المعرّبة، يشعر المشاهد أحياناً بأنه أمام شخصيات عربية تتحدث بلهجة محلية لكنها تفكر بعقل درامي مستورد.

المشكلة ليست في «الفكرة» المستعارة، بل في طريقة نقلها، فبعض الأعمال العربية نجحت في تكييف النص التركي مع البيئة المحلية، بينما فشلت أعمال أخرى؛ لأنها اكتفت بتغيير الأسماء والديكورات، دون إعادة كتابة حقيقية، كما أن الاستنساخ المستمر يخلق أثراً سلبياً على الهوية الدرامية العربية. فالدراما ليست مجرد ترفيه؛ إنها مرآة للناس ولتحولات المجتمع.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن بعض النصوص العربية الأصلية تعاني بالفعل من التكرار والسطحية، ما جعل المنتجين يبحثون عن بدائل جاهزة وأكثر جاذبية جماهيرية. وهنا تتحمل المؤسسات الإنتاجية جزءاً من المسؤولية؛ لأنها غالباً تفضّل المشروع الآمن تجارياً على المغامرة بدعم كتاب جدد أو أفكار مختلفة.

ختاماً، لا يعني استنساخ المسلسلات التركية بالضرورة إفلاساً كاملاً في الكتابة العربية، لكنه قد يصبح مؤشراً مقلقاً إذا تحوّل إلى قاعدة ثابتة، فالدراما العربية تملك تاريخاً طويلاً وثرياً، وقدمت أعمالاً أصلية صنعت وجدان الجمهور العربي لعقود، لكنها اليوم تواجه اختباراً حقيقياً بين منطق السوق السريع، والحاجة إلى استعادة روح الحكاية المحلية الأصيلة.