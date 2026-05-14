أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين المهندس منصور أبواثنين لـ«عكاظ»، أهمية تحريك المركبات في الحوادث البسيطة وعدم إبقائها في مسار الطريق، لما يسببه ذلك من ازدحام وتعطيل للحركة المرورية.

وأشار إلى أن حقوق الأطراف محفوظة حتى بعد نقل المركبة إلى جانب الطريق والإبلاغ عن الحادثة، مختتماً رسالته بعبارة: «جنّب مركبتك أولاً ثم بلّغ».

وكشف أبواثنين، أن الحوادث البسيطة في السعودية لا تزال تسجل ارتفاعاً سنوياً يراوح بين 10% إلى 15%، رغم تراجع الحوادث الجسيمة والمميتة، لافتاً إلى أن هذا التباين يُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار ارتفاع أسعار تأمين المركبات.

وقال: «إن أسعار التأمين ترتبط بشكل مباشر بما يحدث في الطرقات، إذ ترتفع بارتفاع معدلات الحوادث وتنخفض بانخفاضها، إلى جانب عامل آخر وصفه بالمؤثر والرئيسي، يتمثّل في الارتفاع الكبير بأسعار المركبات خلال السنوات الست الماضية، إذ تضاعفت أسعار كثير من السيارات، ما انعكس بدوره على تكلفة وثائق التأمين».

وأشار إلى أن خفض نسبة الحوادث بنحو 30% يُعد أحد الأهداف الإستراتيجية التي ستسهم مستقبلاً في تقليل أسعار التأمين وتحقيق توازن أكبر في السوق.

وفي ما يتعلق بمعايير تسعير الوثائق، أوضح، أن شركات التأمين لا تعتمد على عامل واحد فقط، بل تستند إلى ما بين 20 و40 مؤشراً مختلفاً عند احتساب قيمة الوثيقة، من أبرزها: عدد الحوادث السابقة، ونوع المركبة، وعمر السائق، وموقع الحادثة، إضافة إلى عوامل أخرى تدخل ضمن نماذج التقييم المعتمدة.

وشدّد على أن ربط السعر بسجل الحوادث فقط أو بنوع السيارة وحده يُعد تصوراً غير دقيق، إذ إن عملية التسعير تعتمد على مزيج متكامل من المؤشرات والعوامل المختلفة.

وأشار إلى رصد تزايد في حوادث سائقي الدراجات النارية، خصوصاً المرتبطة بتطبيقات التوصيل، ونوه إلى العمل على مبادرات تستهدف هذه الفئة عبر برامج توعوية بلغاتهم المختلفة، تتضمن إرشادات للقيادة الآمنة والتعريف بالأنظمة والقوانين المرورية؛ للحد من الحوادث المرتبطة بهم.