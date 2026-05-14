فاجأ الفنان محمد حماقي متابعيه بحذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، في تحرّك اعتبره كثيرون تمهيداً للإعلان عن مشروعه الغنائي الجديد المرتقب.

وزاد حماقي من حالة التشويق بعدما نشر صورة مقتضبة تحمل الرقم «10»، دون أي توضيحات إضافية، ما فتح باب التكهنات حول اقتراب طرح ألبومه الجديد، خاصة أن الرقم قد يشير إلى عنوان العمل أو عدد الأغاني أو محطة فنية خاصة في مسيرته.

وتفاعل الجمهور مع الخطوة، وتصدّر اسم حماقي محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول موعد الكشف الرسمي عن الألبوم وتفاصيله، خصوصاً بعد فترة من الغياب عن الإصدارات الغنائية الكاملة.