محمد فضل شاكر يدخل المستشفى مرة أخرى بعد وعكة صحية

كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، معلناً نقله إلى المستشفى مجدداً دون الكشف عن تفاصيل مرضه.

عودة للمستشفى

ونشر محمد فضل شاكر عبر حسابه على إنستغرام صورة له، معلنًا أنه سيعود للعلاج في المستشفى، وكتب تعليقًا مختصرًا: «العودة للمستشفى»، في إشارة إلى استمرار متابعته لحالته الصحية.



دعوات بالشفاء

وأبدى الجمهور والمتابعون قلقهم على حالته، متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى نشاطه الفني بشكل كامل، معربين عن دعمهم ومساندتهم له خلال هذه الفترة الصعبة.

إلغاء حفلات

وكان محمد فضل شاكر أعلن تأجيل حفلاته المقررة في تونس بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، مؤكدًا أنه سيعلن المواعيد الجديدة فور استقرار الأوضاع.

محمد فضل شاكر وسعد لمجرد

وفي وقت سابق، يتعاون محمد فضل شاكر لتقديم أول أعنية مع الفنان المغربي سعد لمجرد من خلال دويتو جديد بعنوان «القمر ديالي»، من كلمات وألحان جومانة جمال، وتولى حسام الصعبي التوزيع الموسيقي للعمل.

