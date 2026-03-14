أعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف عودتها إلى زوجها محمد كارتر بعد فترة من الانفصال، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان الزواج وتهاني النجوم

وجاءت هذه العودة بعد طلاقهما الذي وقع في سبتمبر من العام الماضي، واستقبل عدد من أصدقائهما في الوسط الفني الخبر بترحيب كبير، وحرصوا على تهنئتهما متمنين لهما الاستقرار والتوفيق في حياتهما المقبلة.

رسالة عبر «إنستغرام»

وحرص محمد كارتر على توجيه رسالة رومانسية إلى شيماء سيف احتفالاً بعودتهما، من خلال حسابه على «إنستغرام»، وعبّر عن سعادته بما حدث، مؤكداً أن الله جمع بينهما مرة أخرى بعد تجاوز الخلافات التي مرّا بها.

دعوات بالاستقرار

كما طلب من متابعيه الدعاء لهما بأن تبقى علاقتهما قائمة على الدعم والتفاهم، وأن يبارك الله لهما في حياتهما وبيتهما، وأن يبعد عنهما أي خلافات مستقبلية، مشيداً بزوجته ومؤكداً أنها تتمتع بأخلاق طيبة وتستحق كل الخير.

وكانت شيماء سيف قد تحدثت سابقاً عن مرحلة الانفصال في تصريحات سابقة لبرنامج «رامز ليفل الوحش»، مؤكدة أنها تحرص على الحفاظ على الاحترام والصداقة بينهما رغم الانفصال، وأن كل خطوة تتخذها تهدف إلى الاستقرار النفسي والعاطفي لكليهما.