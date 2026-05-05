التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن.

وناقش الجانبان الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين المركز ووزارة التنمية البريطانية وسبل تعزيزها.

وأشاد السفير ستيف هيتشن بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم مسيرة العمل الإنساني لمختلف الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.