أعلنت خبيرة التجميل الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان وفاة والدها جونيل، بعد صراع مع مرض السرطان.

مصدر القوة

وظهرت مردينيان على حسابها الرسمي على «إنستغرام» بحالة من الحزن العميق، معبرة عن ألم الفقد، وموجهة كلمات مباشرة للمرض الذي أنهى حياة والدها، مؤكدة أنه سلبها أقرب شخص إلى قلبها، وترك فراغاً لا يمكن تعويضه.

ووصفت والدها بمصدر القوة والبهجة في حياتها، مشيرة إلى صفاته الإنسانية، وحرصه الدائم على من حوله، حتى في أيامه الأخيرة، إذ كان يضع راحة الآخرين قبل راحته الشخصية.

لن يغيب

وأكدت أن غيابه ترك أثراً بالغاً في حياتها اليومية، لكنها شددت على أن صوته وذكرياته سيظلان حاضرين في وجدانها وداخل بيتها، معتبرة أن حضوره المعنوي لن يغيب رغم الرحيل.

وتطرقت مردينيان إلى علاقتها الخاصة بوالدها، مستعيدة تفاصيل إنسانية وفنية عنه، وأعربت عن فخرها بانتمائها إليه، مؤكدة أنها نشأت وهي تشعر بالثراء المعنوي لما قدمه لها ولعائلتها من حب ودعم غير مشروط.