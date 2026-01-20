«آخر سهرة في طريق ر.».. سينما مستقلة تعبر للعالم رقمياً

ينطلق الفيلم السعودي «آخر سهرة في طريق ر.» للمخرج والكاتب محمود صباغ، إلى مرحلة جديدة من حضوره العالمي مع بدء التوزيع الرقمي الدولي ابتداءً من 2 فبراير القادم، بوصفه عملًا ينتمي إلى قلب السينما السعودية المستقلة، ويعكس مقاربة فنية واقعية جريئة تلتقط تحولات المجتمع المعاصر بلغة بصرية صادقة وأسلوب سردي يتجاوز القوالب التجارية، ليقدّم تجربة إنسانية كثيفة التفاصيل والدلالات.

ويُعد الفيلم امتدادًا لمسار إبداعي يتكئ على الرهان الجمالي والفكري، ويؤكد قدرة السينما المحلية على مخاطبة جمهور عالمي بذات الخصوصية الثقافية.

وسيُعرض الفيلم، الذي تنتجه «الحوش برودكشونز»، عبر منصات رقمية عالمية تشمل Apple TV وGoogle Play وPrime Video، حيث تنطلق العروض في المملكة المتحدة وأيرلندا وبقية الأسواق الناطقة بالإنجليزية في 2 فبراير، على أن يليها الإطلاق في الولايات المتحدة وكندا بتاريخ 3 فبراير.

ويتولى الموزّع الفرنسي Under The Milky Way إدارة التوزيع الرقمي الدولي، بدعم من وزارة الثقافة الفرنسية، في خطوة تعكس الثقة الأوروبية المتنامية في السينما السعودية المستقلة، وقدرتها على النفاذ إلى أسواق العرض العالمية.

ويستند هذا الحضور الجديد إلى تجربة محمود صباغ الممتدة في صناعة السينما البديلة، إذ يُعد من أبرز رواد السينما المستقلة في المملكة منذ عام 2013، وأسهم بشكل مباشر في تشكيل ملامح الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام السعوديين.

وبرز اسمه عالميًا مع فيلمه «بركة يقابل بركة»، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي عام 2016، ليصبح أول فيلم سعودي طويل يُعرض على شاشة المهرجان العريق، كما سجّل سابقة بكونه أول فيلم سعودي يُرشّح لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانين.

ولم يقتصر حضوره على المنافسة الفنية، بل امتد إلى صناعة القرار السينمائي الدولي، عبر مشاركته عضوًا في لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم في الدورة 67 لمهرجان برلين السينمائي الدولي.

وفي أكتوبر 2017، أعلن صباغ عن مشروعه الطويل الثاني «عمرة والزواج الثاني»، الذي جرى تصويره بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، في تأكيد إضافي على رهانه على البيئة المحلية بوصفها فضاءً سرديًا وبصريًا غنيًا.

وعُرض الفيلم دوليًا لأول مرة ضمن مهرجان لندن السينمائي الدولي عام 2018، قبل أن يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، ليواصل بذلك ترسيخ حضوره في المنصات السينمائية الكبرى.