أعلنت وزارة الثقافة المصرية رسمياً إعادة تنظيم المهرجان القومي للسينما، في دورته الخامسة والعشرين، بعد توقف استمر 3 أعوام، وإطلاق دورة اليوبيل الفضي.

وستقام الدورة الخامسة والعشرون من المهرجان في 26 أبريل على أن تُخصَّص الجوائز هذا العام للأفلام القصيرة وأفلام الطلاب، مع تنظيم عروض للأفلام المشاركة في عدد من المحافظات.

الارتقاء بالسينما المصرية

وأوضح وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو بأن عودة المهرجان تمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية متكاملة للارتقاء بصناعة السينما المصرية، ودعم المبدعين في هذا المجال، وتشجيع الإبداع الفني الوطني، وتقديم منصة حقيقية للاحتفاء بالسينما وتعزيز قدرة صناع الأفلام على الابتكار والتجديد، مشيراً إلى أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها لدعم المهرجان والارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي له، لافتاً إلى اختيار المنتج هشام سليمان رئيساً للمهرجان لهذه الدورة «لما يمتلكه من خبرات ورؤية واعية»، مؤكداً التزام الدورة باحترام صُنّاع السينما، والاحتفاء بإبداعاتهم، وترسيخ مكانة السينما المصرية كأحد أبرز روافد القوة الناعمة للبلاد.